F1 GP Ungheria 2022 | Russell | “Sensazione incredibile | è stata una giornata speciale”

(Di sabato 30 luglio 2022) “Una, ieri è stato il peggior venerdì della stagione, abbiamo lavorato tantissimo e non sapevamo neanche che direzione prendere. Continuavo a migliorare il tempo, ho tagliato il traguardo e quando ho visto di essere in prima posizione ed è stato”. Questa la felicità di Georgedopo la prima pole position in carriera ottenuta nelle qualifiche del Gran Premio d’di Formula 1. “La Mercedes è tornata? Non lo so, dobbiamo esaminare il tutto e capire da dove abbiamo tirato fuori questo tempo: abbiamo qualche idea. Domani dovremo attaccare, ma oggi èuna”, conclude il britannico. SportFace.

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - repubblica : Ungheria, il metodo del libro nero. Così Orbán, l'amico delle destre italiane, mette a tacere gli oppositori con i… - SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ? Verstappen fuori dalla Top 3 RISULTATI ? - sportface2016 : #F1, pagelle qualifiche GP #Ungheria2022: #Russell scrive la storia con la sua prima pole, davanti alle due #Ferrari - autosprint : #GPUngheria, qualifiche: capolavoro di #Russell, è pole! Seguono le #Ferrari, disastro #RedBull ?? -

George Russell con la Mercedes ha conquistato a sorpresa la pole position nel Gran Premio didi Formula 1, con il tempo di 1'17"377. Con lui in prima fila il ferrarista Carlos Sainz a 44 millesimi. Alle loro spalle l'altro ferrarista, Charles Leclerc, a 190 millesimi. Altro colpo di ...Gp. Dove vedere in tv gara e qualifiche (Sky e Tv8) Budapest (), 30 luglio- La Mercedes, a sopresa, conquista la pole del Gp didi F1 , ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Calendario e risultati - Classifica Profondo Rosso: il ...FORMULA 1 - Qualifica pazzesca all'Hungaroring dove fa festa George Russell che si regala la prima pole position in carriera togliendola a Carlos Sainz e Charles Leclerc che scatteranno ...Il pubblico ha dovuto attendere il tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 per vedere una vettura diversa da Red Bull e Ferrari in pole position. La gara del Gran Premio d'Ungheria (in dire ...