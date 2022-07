“È morto all’improvviso” Lutto a Distretto di Polizia | pubblico scioccato dall’addio all’attore

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 luglio 2022) Il mondo della televisione è in. Ad essere stato colpito il cast didi, che ha dovuto dire addio ad uno dei suoi volti più celebri. La morte dell’attore è arrivata in maniera improvvisa. I primi a dare conto di questa grossa perdita è stato il sito Il Corriere della Città, il quale ha aggiunto che il suo decesso si è registrato nella capitale Roma. L’uomo era originario della Sicilia, precisamente di Ragusa, ma la sua nascita si era invece verificata al Nord, a Verona. Dunque, un graveperdi, che deve dire addio ad uno dei suoi attori più apprezzati. Il suo ruolo è ricordato sicuramente da tutti, anche se il compianto attore era stato protagonista pure nel grande schermo. Infatti, per quanto riguarda le sue esperienze ...