Canottaggio, Mondiali U19 e U23 Varese 2022, altre tre vittorie azzurre fra i 'grandi', sette imbarcazioni nelle finali dei più piccoli (Di sabato 30 luglio 2022) altre tre vittorie per l'Italia ai Mondiali U23 di Canottaggio di scena a Varese. La categoria 'maggiore' ha visto quest'oggi esaurirsi le proprie gare iridate e la selezione azzurra ha accumulato dieci medaglie totali, confermando le buone sensazioni del movimento. Il tricolore si conferma ai massimi livelli nel doppio pesi leggeri: Greta Parravicini ed Elena Sali trionfano avanti alla Germania dopo una gara di rimonta nel primi 1000 metri, rendendo poi l'ultima parte iniziale una vera e propria passeggiata. Esulta anche il quattro di coppia con Nicolò Bizzozero, Leonardo Tedoldi, Matteo Sartori ed Andrea Pazzagli, che battono allo sprint ancora i tedeschi in 5.53.05 in una gara serratissima, mentre il terzo successo è del doppio pesi leggeri maschile con Giovanni Borgonovo e Giulio Acernese, che con ...

