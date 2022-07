Ucraina: bombardamenti su Kharkiv colpiscono una scuola (Di venerdì 29 luglio 2022) Non si fermano i bombardamenti russi in Ucraina, stanotte un bombardamento nel centro di Kharkiv ha colpito un edificio a due piani e un istituto scolastico. A renderlo noto sono state le autorità locali, citate dall’agenzia Ukrinform. “Il servizio di emergenza statale è a lavoro per sgomberare le macerie e cercare eventuali persone intrappolate. Attualmente non ci sono notizie di morti o feriti o uccisi”, afferma il sindaco Ihor Terekhov. Aumentano anche i numeri di morti e feriti. Salgono a 8 i civili morti, mentre sono 19 i civili feriti per i bombardamenti russi di ieri sera a Bakhmut, nella regione di Donetsk, nel Donbass. Mentre è di sette morti e sei feriti, invece, il bilancio dei bombardamenti effettuati dalle forze russe nelle ultime ore nell’oblast meridionale ucraino di Kherson, ... Leggi su zon (Di venerdì 29 luglio 2022) Non si fermano irussi in, stanotte un bombardamento nel centro diha colpito un edificio a due piani e un istituto scolastico. A renderlo noto sono state le autorità locali, citate dall’agenzia Ukrinform. “Il servizio di emergenza statale è a lavoro per sgomberare le macerie e cercare eventuali persone intrappolate. Attualmente non ci sono notizie di morti o feriti o uccisi”, afferma il sindaco Ihor Terekhov. Aumentano anche i numeri di morti e feriti. Salgono a 8 i civili morti, mentre sono 19 i civili feriti per irussi di ieri sera a Bakhmut, nella regione di Donetsk, nel Donbass. Mentre è di sette morti e sei feriti, invece, il bilancio deieffettuati dalle forze russe nelle ultime ore nell’oblast meridionale ucraino di Kherson, ...

vaticannews_it : #Ucraina Ancora in stallo la situazione del #grano mentre continuano i bombardamenti, la Comunità di Sant’Egidio ri… - vaticannews_it : #Ucraina I bombardamenti continuano, 6 morti a #Toretsk, distrutti anche campi di #grano e depositi di stoccaggio a… - globalistIT : - Mariuttil : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, salgono a 8 i civili morti per bombardamenti su Bakhmut #donbass #ukrinform #pavlokyrylenko #donetsk #bakhmu… - yoghi1954 : I giovani di Donetsk fanno appello all'Occidente: per favore,smettete di fornire armi all'Ucraina,i nostri amici e… -