Superbike 2022, Most: le prove libere in territorio ceco (Di venerdì 29 luglio 2022) Il mondiale Superbike sta per andare in vacanza, ma prima, ci sono le prove libere di Most da affrontare. Il weekend della Repubblica Ceca è l'ultimo weekend prima della pausa estiva, con il mondiale delle derivate di serie che ripartirà a settembre per il rush finale. La storia è sempre quella: Bautista vs Rea vs Razgatlioglu. Chi la spunterà sul velocissimo tracciato dell'Est Europa? Superbike 2022: come vanno le prove libere a Most? Il cielo è pieno di nuvole sopra Most, ma la pioggia è attesa non prima di domani. In una FP1 uggiosa ma asciutta, Jonathan Rea conquista il primo time attack della giornata. Il sei volte iridato è davanti con 1'31?893, ma Toprak Razgatlioglu non lo molla di un millimetro.

