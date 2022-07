Salvini: “Hanno una paura tremenda di perdere. E si inventano la qualunque, Enrico stai serenissimo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Matteo Salvini va al contrattacco: Enrico stai serenissimo, scrive all’indirizzo del segretario dem parafrasando le parole di pronunciate da Renzi poco prima di disarcionarlo. Il leader del Carroccio non ci sta. Vittima nelle ultime 24 ore di un attacco ad alzo zero sulle presunte pressioni di Mosca sui ministri del Carroccio per far naufragare il governo Draghi. Salvini: a sinistra Hanno una paura tremenda di perdere “A sinistra Hanno paura tremenda di perdere poltrone. Si inventano la qualunque. Lega va avanti a testa alta. Parlando di Italia, di italiani, di giovani, futuro, ambiente, sviluppo, pace fiscale, di riduzione di sbarchi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Matteova al contrattacco:, scrive all’indirizzo del segretario dem parafrasando le parole di pronunciate da Renzi poco prima di disarcionarlo. Il leader del Carroccio non ci sta. Vittima nelle ultime 24 ore di un attacco ad alzo zero sulle presunte pressioni di Mosca sui ministri del Carroccio per far naufragare il governo Draghi.: a sinistraunadi“A sinistradipoltrone. Sila. Lega va avanti a testa alta. Parlando di Italia, di italiani, di giovani, futuro, ambiente, sviluppo, pace fiscale, di riduzione di sbarchi ...

