Qualche numero utile sulle pensioni (e cosa non fare) (Di venerdì 29 luglio 2022) Fin dalle prime battute si è capito che il tema delle pensioni sarà al centro della campagna elettorale, come ciliegina da infilare sulla torta di panna delle agende programmatiche. Già Silvio Berlusconi poche ore dopo la caduta del governo Draghi aveva recuperato una proposta contenuta nel programma del 2018, anche se in quel caso a proposito di aumento delle pensioni minime non era stato indicato l’importo di mille euro, come sembrerebbe avvenire questa volta. Dal canto suo la Lega sta già facendo la corte (in compagnia dei sindacati) ad un altro numero: 41 anni di anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, come requisito per il pensionamento. L’insistenza per questo obiettivo ha Qualche cosa di fideistico, come se i leghisti dovessero liberare un’altra Gerusalemme, giacché la categoria dei ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Fin dalle prime battute si è capito che il tema dellesarà al centro della campagna elettorale, come ciliegina da infilare sulla torta di panna delle agende programmatiche. Già Silvio Berlusconi poche ore dopo la caduta del governo Draghi aveva recuperato una proposta contenuta nel programma del 2018, anche se in quel caso a proposito di aumento delleminime non era stato indicato l’importo di mille euro, come sembrerebbe avvenire questa volta. Dal canto suo la Lega sta già facendo la corte (in compagnia dei sindacati) ad un altro: 41 anni di anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, come requisito per il pensionamento. L’insistenza per questo obiettivo hadi fideistico, come se i leghisti dovessero liberare un’altra Gerusalemme, giacché la categoria dei ...

