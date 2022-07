PORDENONE-FOGGIA, MISTER DI CARLO: “TEST PREZIOSO” (Di venerdì 29 luglio 2022) Seconda amichevole della stagione 2022/23 per il PORDENONE, che domani al Polisportivo “Siega” di Tarvisio ospiterà i pari categoria del FOGGIA. Calcio d’inizio alle 17:30. Si ricorda che – su disposizione della Questura di Udine – l’incontro si disputerà a porte chiuse. MISTER Domenico Di CARLO, alla vigilia del match che chiuderà il ritiro in Val Canale, fa il punto in casa neroverde: “Quello con il FOGGIA è un TEST molto PREZIOSO, che si preannuncia sicuramente equilibrato e combattuto. Troveremo una squadra di pari categoria, contro cui – a prescindere dal risultato – mi attendo di vedere l’applicazione dei principi di gioco su cui abbiamo lavorato forte in questo periodo, con sempre più continuità e precisione. In fase di possesso come di non possesso. Il ritiro ... Leggi su udine20 (Di venerdì 29 luglio 2022) Seconda amichevole della stagione 2022/23 per il, che domani al Polisportivo “Siega” di Tarvisio ospiterà i pari categoria del. Calcio d’inizio alle 17:30. Si ricorda che – su disposizione della Questura di Udine – l’incontro si disputerà a porte chiuse.Domenico Di, alla vigilia del match che chiuderà il ritiro in Val Canale, fa il punto in casa neroverde: “Quello con ilè unmolto, che si preannuncia sicuramente equilibrato e combattuto. Troveremo una squadra di pari categoria, contro cui – a prescindere dal risultato – mi attendo di vedere l’applicazione dei principi di gioco su cui abbiamo lavorato forte in questo periodo, con sempre più continuità e precisione. In fase di possesso come di non possesso. Il ritiro ...

