(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl segretario provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, Nello Pizza, ha convocato per domani, sabato 30 luglio, con inizio alle ore 17.30 presso la sede della federazione in via Tagliamento adla Direzione Provinciale. All’ordine del giorno le elezioni politiche del prossimo 25 settembre e le proposte di candidatura sul tappeto. All’incontro parteciperà l’onorevole Francesco, commissario regionale del Partito Democratico della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** PD #Avellino, scocca l'ora delle scelte per le candidature: arriva Boccia ** -

Ottopagine

. La FP CGIL dopo la diffida di pochi giorni fa, pronti a scendere in campo. A parlare è OrlandoFP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria, non possiamo che essere pronti al peggio ......Amministrazione Penitenziaria ha avvicendato il Direttore della Casa Circondariale di, il ... ha finalmente posto in essere un chiaro ed autorevole intervento' - dichiara OrlandoFP CGIL ... Avellino, via al mercato: in due hanno salutato, 6 pedine pronte all'ingresso