Meloni “Fdi partito che più garantisce collocazione atlantica”

(Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Fratelli d’Italia è ilche più di tuttiladell’Italia. Noi ragioniamo sempre a difesa della nostra nazione e il nostro interesse nazionale si difende in questa metà campo”. Lo ha detto al Tg1 la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. “A me non pare che ci siano nodi particolarmente critici da sciogliere nel centrodestra – ha aggiunto – Tutti dobbiamo stare attenti a non fare promesse che non possiamo mantenere. Chiederemo agli alleati del centrodestra un programma snello, efficacie e molto serio”. – Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : 'Gelmini e Carfagna erano considerate delle poco di buono, oggi fanno le statiste'. E' bufera sulle parole del gove… - repubblica : FdI e il patto con i franchisti di Vox, la solida alleanza di Meloni con l’ultradestra iberica: l'inchiesta di Paol… - raffaellapaita : Il governatore di #fdI #Marsilio offendendendo #Carfagna e #Gelmini offende tutte le donne. Cosa aspetta a dimette… - eluu_eei : RT @obbadalei: Ancor più fintamente incomprensibile è chi dà contro Salvini facendo leva sulle contraddizioni dei suoi alleati. La Meloni è… - giovidavr : RT @Satiraptus: #FdI: 'Governa chi vince alle urne, e noi siamo pronti', alla morte l’Italia chiamò, sì! L’inno di MaMeloni. @Cassandracar… -

...su alcune frasi pronunciate in diretta tv dal presidente della Regione Abruzzo ed esponente di, ... Si vergogni! Cosa pensa ladi queste parole contro due donne Dovrebbe chiedere scusa e ......agli italiani prima del voto' 'Mentre gli altri parlano di qualsiasi cosa - riprende la leader-... 'E poi - osserva ancora- come sempre ci sarà un programma di coalizione e uno dei singoli ...La leader di Fdi: "Noi atlantisti, no alle promesse che non si possono mantenere". Il segretario dem: "Coalizione in pochi giorni". E su Renzi e Calenda spiega: "sono nostri interlocutori, stiamo disc ...Le due ex di Forza Italia nella segreteria di Azione. All’indomani dell’inchiesta sulle «ombre russe» lo scontro si accende tra i partiti. E nei 5 stelle ...