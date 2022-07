La democrazia non è perfetta, ma è l’unica via contro le storture della politica (Di venerdì 29 luglio 2022) “La democrazia non è inevitabile e se vogliamo che fiorisca, dovremo dimostrare il suo valore, ancora e ancora, nel migliorare la vita della gente comune”. Queste le parole che mi risuonano nella testa a pochi giorni dalla crisi di governo che sta scuotendo il Paese. Una crisi che ci regalerà una campagna elettorale sotto l’ombrellone in previsione di truppe di astenuti mai raggiunte. Non sono parole a caso, ma parole pronunciate da Barack Obama il giorno in cui ho avuto l’onore di incontrarlo e dialogare con lui sul palco del Copenhagen Democracy Summit, lo scorso 10 giugno. Come co-fondatrice di Volt Italia e vice sindaca del comune di Isernia, nel 2020 sono stata scelta dalla Fondazione Obama tra le più promettenti giovani leader dell’Unione Europea e, proprio per il lavoro svolto a Isernia, ho potuto dialogare con lui sui tre temi centrali per il ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) “Lanon è inevitabile e se vogliamo che fiorisca, dovremo dimostrare il suo valore, ancora e ancora, nel migliorare la vitagente comune”. Queste le parole che mi risuonano nella testa a pochi giorni dalla crisi di governo che sta scuotendo il Paese. Una crisi che ci regalerà una campagna elettorale sotto l’ombrellone in previsione di truppe di astenuti mai raggiunte. Non sono parole a caso, ma parole pronunciate da Barack Obama il giorno in cui ho avuto l’onore di incontrarlo e dialogare con lui sul palco del Copenhagen Democracy Summit, lo scorso 10 giugno. Come co-fondatrice di Volt Italia e vice sindaca del comune di Isernia, nel 2020 sono stata scelta dalla Fondazione Obama tra le più promettenti giovani leader dell’Unione Europea e, proprio per il lavoro svolto a Isernia, ho potuto dialogare con lui sui tre temi centrali per il ...

