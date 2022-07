ZonaBianconeri : RT @STnews365: Kulusevski esalta la Premier: la rinascita dell'ex Juve con Conte. ... #AntonioConte #Calcio #CalcioInglese #CalcioItaliano… - STnews365 : Kulusevski esalta la Premier: la rinascita dell'ex Juve con Conte. ... #AntonioConte #Calcio #CalcioInglese… -

Virgilio Sport

ha parlato a Gazzetta.it della sua rinascita e delle differenze tra il campionato italiano e quello inglese: "Lavoro sempre duramente per essere competitivo e sono convinto che i miei ...Un rigore del fantasista del Lipsia Forsberg e il sigillo dell'ex - juventino, risultano decisivi per la vittoria della Svezia in Slovenia . Pari, 2 - 2, tra Israele e Islanda . Non ... Kulusevski esalta la Premier: la rinascita dell'ex Juve con Conte L'ala del Tottenham ha parlato a Gazzetta.it dei motivi della sua nuova primavera inglese, dopo il periodo non sfavillante alla Juventus ...