Incidente sulla minimoto, morto bambino di 8 anni (Di venerdì 29 luglio 2022) Non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate nell’Incidente avvenuto la settimana scorsa al kartodromo di Ala: Mathis Bellon , 8 anni, sul circuito trentino si stava allenando in vista... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 29 luglio 2022) Non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate nell’avvenuto la settimana scorsa al kartodromo di Ala: Mathis Bellon , 8, sul circuito trentino si stava allenando in vista...

