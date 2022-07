Girava con 95 g. di hashish e 15 g. di cocaina in borsa: arrestato un ragazzo (Di venerdì 29 luglio 2022) Si tratta di un giovane fermato nei pressi della stazione ferroviaria “Formia-Gaeta”. Attirando l’attenzione dei militari della Guardia di Finanza del Gruppo Formia, il ragazzo è stato sorpreso con 95,00 grammi di hashish e 15,00 grammi di cocaina, per un valore complessivo di 2.000 euro. Le dinamiche della vicenda Il ragazzo, di origini romane, era appena sceso dal treno proveniente dalla stazione di “Roma Termini”. A ‘fregarlo’ è stato lo spiccato “fiuto” del cane A.D. “Indio” che ha consentito di rinvenire, all’interno della borsa del giovane, tutte le sostanze stupefacenti ben nascoste. La componente Autorità Giudiziaria, immediatamente avvisata, ha disposto l’arresto del soggetto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022) Si tratta di un giovane fermato nei pressi della stazione ferroviaria “Formia-Gaeta”. Attirando l’attenzione dei militari della Guardia di Finanza del Gruppo Formia, ilè stato sorpreso con 95,00 grammi die 15,00 grammi di, per un valore complessivo di 2.000 euro. Le dinamiche della vicenda Il, di origini romane, era appena sceso dal treno proveniente dalla stazione di “Roma Termini”. A ‘fregarlo’ è stato lo spiccato “fiuto” del cane A.D. “Indio” che ha consentito di rinvenire, all’interno delladel giovane, tutte le sostanze stupefacenti ben nascoste. La componente Autorità Giudiziaria, immediatamente avvisata, ha disposto l’arresto del soggetto. su Il Corriere della Città.

