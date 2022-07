Elezioni | candidati | Pd Firenze e Metropolitano indicano Simona Bonafé | Federico Gianassi | Emiliano Fossi

Adnkronos : Elezioni 2022, #Conte: 'Tra candidati #M5S non troverete chi ha già svolto 2 mandati'. - fattoquotidiano : Elezioni politiche il 25 settembre: entro Ferragosto il deposito dei simboli, entro il 22 agosto le liste dei candi… - mattinodinapoli : Elezioni, primo elenco di candidati per la lista Pd a Napoli: i nomi - MatteoSonnini : Tutti a parlare di elezioni e nessuno ha letto un programma o visto l'elenco dei candidati. Tirate una monetina e fate prima - alfsalerno : @davide_vecchi Io penso il contrario,sarà lui a scegliere i candidati alle prossime elezioni -

Corriere della Sera

... anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo" si legge infatti all'articolo sei del Codice etico, quello che regola gli 'obblighi per inelle competizioni elettorali ...È a loro che Conte rende nota personalmente la scelta, prima di affidare a un post su Facebook la comunicazione ufficiale: 'Alle prossimepolitiche non troverete, tra idel M5S, ... Elezioni, ora la scelta dei candidati è un rebus per il centrodestra Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...