EcoStruxureTM IT modernizza il monitoraggio e la gestione di un’infrastruttura IT complessa e ibrida

(Adnkronos) – ? L'evoluzione del DCIM (Data Center Infrastructure Management Software) copre dai singoli Data Center all'intero ambiente IT ibrido; ? Risponde ai requisiti del settore per creare un'infrastruttura IT più resiliente, sicura e sostenibile; ? Team di specialisti dedicati composto da ingegneri qualificati che parlano 24 lingue ed eseguono integrazioni con i clienti in tutto il mondo. Stezzano (BG), 29luglio 2022 – Schneider Electric, leader mondiale nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato l'aggiornamento del suo portafoglio di software EcoStruxure IT per il monitoraggio e la gestione di infrastrutture IT ibride e distribuite, che negli ultimi anni sono diventate sempre più complesse. Con la costante diffusione dell'infrastruttura IT, la ...

