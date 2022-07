È tornata la classifica dei brand di moda più amati secondo il Lyst Index nel 2° trimestre 2022. (Di venerdì 29 luglio 2022) La sfilata di Gucci autunno inverno 2022/23 in collaborazione con Adidas. And the winner is…? Lo sveliamo subito: il marchio di moda più desiderato del momento è Gucci. E fu così che per il secondo trimestre del 2022 – ovvero quella relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022 – la maison di Kering rubò la vetta della classifica stilata da Lyst Index alla “sorellina” del gruppo, Balenciaga (che per 9 mesi consecutivi aveva sbancato tutto). Terzo posto per Prada e, a seguire Valentino e Louis Vuitton. È tornato il report che analizza ogni trimestre le ricerche condotte dagli utenti sulla piattaforma che aggrega milioni di prodotti di moda in vendita tra tutti gli e-commerce di settore. Da un lato ... Leggi su amica (Di venerdì 29 luglio 2022) La sfilata di Gucci autunno inverno/23 in collaborazione con Adidas. And the winner is…? Lo sveliamo subito: il marchio dipiù desiderato del momento è Gucci. E fu così che per ildel– ovvero quella relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno– la maison di Kering rubò la vetta dellastilata daalla “sorellina” del gruppo, Balenciaga (che per 9 mesi consecutivi aveva sbancato tutto). Terzo posto per Prada e, a seguire Valentino e Louis Vuitton. È tornato il report che analizza ognile ricerche condotte dagli utenti sulla piattaforma che aggrega milioni di prodotti diin vendita tra tutti gli e-commerce di settore. Da un lato ...

Kwaaibabatjie : @MarcoBellinazzo @sole24ore bwhaha 368ima in classifica capitalizzazione cripto. cioè questi nn guardano neanche ch… - Kwaaibabatjie : @mike_fusco bwhaa 368ima in classifica capitalizzazione cripto. cioè questi nn guardano neanche chi si presenta all… - BeraldoMartina : @musagete10 @albiinas @Spina14_acm @goyourownwayx @Tikayo_Fomori @itsnotanangel @emahprivata Not bad. Almeno sono tornata in classifica - Iostinyoo : Si rispondo adesso perché in sta settimana aperto Twitter solo per la classifica del Fanta ???????? SONO TORNATA THOOO -