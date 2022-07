Alluvioni in Kentucky, anche bambini tra le 15 vittime (Di venerdì 29 luglio 2022) Salgono a 15 le vittime delle devastanti Alluvioni che hanno colpito il Kentucky nella notte, tra le quali ci sono anche dei bambini. Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il governatore del Kentucky, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Salgono a 15 ledelle devastantiche hanno colpito ilnella notte, tra le quali ci sonodei. Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il governatore del, ...

RaiNews : L'acqua sfiora i tetti delle case, ci sono vittime. Il video delle devastanti inondazioni in Kentucky, nello stato… - fisco24_info : Alluvioni in Kentucky, anche bambini tra le 15 vittime: Governatore: 'Peggiore disastro nella storia dello Stato' - isamiccoli52 : RT @MediasetTgcom24: Alluvioni in Kentucky, almeno 15 morti tra cui anche bambini #Kentucky #maltempo #alluvioni - patriziafioran1 : Kentucky in preda ai floods alle alluvioni evviva mandane un po' anche qui Gesu' in questo paese di cacca - MediasetTgcom24 : Alluvioni in Kentucky, almeno 15 morti tra cui anche bambini #Kentucky #maltempo #alluvioni -