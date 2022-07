AEW | Possibile infortunio per Dante Martin

(Di venerdì 29 luglio 2022) Gli ultimi mesi si sono rivelati davvero funesti per il mondo del wrestling: infatti, in particolare nel mese di giugno, c’è stato un numero impressionante di infortuni tra WWE e AEW, ma ciò non ha impedito alle due compagnie di regalarci comunque degli show molto divertenti. Le brutte notizie però non sarebbero finite qui, in quanto anche l’altro fratello, ovverosarebbe rimasto vittima di unal termine dell’ultima puntata di Dynamite, alla fine del suo match contro Sammy Guevara. Gli aggiornamenti Secondo quanto riportato da PWInsider, al termine dell’ottimo match tra i due high-flyer,sarebbe stato visto camminare con delle stampelle nell’hotel dove alloggiava. Non è stata specificata la natura dell’di ...

The Shield Of Wrestling

... Wheeler Yuta batte Daniel Garcia Wheeler Yuta, ormai da mesi sulla cresta dell'onda ingrazie ... Purtroppo sarà l'unico modoper vederlo anche dall'Italia non essendoci alcuna emittente ...... approdato indurante Forbidden Door. Il wrestler svizzero è stato per anni uno dei ... Purtroppo sarà l'unico modoper vederlo anche dall'Italia non essendoci alcuna emittente che abbia ... AEW - STARDOM: possibile partnership a breve Gli ultimi mesi si sono rivelati davvero funesti per il mondo del wrestling: infatti, in particolare nel mese di giugno, c'è stato un numero impressionante di infortuni tra WWE e AEW, ma ciò non ha im ...Nonostante i recenti cambiamenti al vertice della WWE, una delle ex Superstar presenti in AEW, Jon Moxley ha svelato che non andrà da nessuna parte e non si muoverà momentaneamente dalla compagnia di ...