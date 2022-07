Uomini e Donne | Fabio Colloricchio | “Mia madre non sarà presente al parto di Violeta”

(Di giovedì 28 luglio 2022) Brutte notizie per, ex volto di, che a breve diventerà papà per la prima volta. Recentemente, però, l’uomo ha annunciato un brutto imprevisto. “Mia mamma nonal” – Grazie alla partecipazione a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi,ha conosciutoMangrigan. Una volta conclusa l’esperienza L'articolo

elenabonetti : Realizzare la parità tra donne e uomini è creare sviluppo, è crescita, è democrazia per il nostro Paese. È stato ed… - Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - Giorgiolaporta : Deve essere proprio duro essere #donne del #PD. Tutta la vita a parlare di #quoterosa e diritti, ma nel #Governo il… - Marco_Colibri : RT @davcarretta: Le foto di Olesa Zelenska su Vogue entreranno nella storia. E sono bellissime. Incarnano il coraggio delle donne ucraine.… - ChicoCayetano : RT @davcarretta: Le foto di Olesa Zelenska su Vogue entreranno nella storia. E sono bellissime. Incarnano il coraggio delle donne ucraine.… -

Nell ultime ore è impazzato un gossip intorno alla nota ex corteggiatrice di, l'influencer romana, Giulia De Lellis . Alcuni scatti social hanno infiammato i suoi follower ipotizzando una gravidanza per l'ex volto del dating show più amato del piccolo schermo. ...Le vittime totali da inizio pandemia sono 1.391 (721e 670). I tre nuovi ricoveri all'arcispedale Sant'Anna sono tutti in reparti Covid non intensivi. Nella giornata di mercoledì quattro ...Sono stati una delle coppie più amate di Uomini e donne e per fortuna stanno ancora insieme. Stiamo parlando di Paolo Crivellin e Angela Caloisi, tronista e corteggiatrice diventata sui scelta che ...Alcuni scatti sospetti hanno fatto ipotizzare una gravidanza per l'influencer romana legata da diverso tempo al giovane rampollo bresciano, Carlo Gussalli Beretta: la verità dell'ex corteggiatrice.