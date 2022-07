Troppi batteri in mare, vietato nuotare in Riviera (Di giovedì 28 luglio 2022) Divieto di balneazione temporaneo in 28 tratti della Riviera emiliano-romagnola. Troppi batteri in mare, valori Escherichia Coli oltre il limite fissato dalla legge Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) Divieto di balneazione temporaneo in 28 tratti dellaemiliano-romagnola.in, valori Escherichia Coli oltre il limite fissato dalla legge

Corriere : Escherichia coli, troppi batteri nella Riviera Romagnola: vietato nuotare in 28 tratti di costa - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Escherichia coli, troppi batteri nella Riviera Romagnola: vietato nuotare in 28 tratti di costa - Laura_in_cucina : #Escherichia coli, troppi batteri: vietato nuotare in Riviera #rimini #milanomarittima #cervia - jimihendrix1980 : se hanno la bandiera blu è il colmo! - romi_andrio : RT @Corriere: Escherichia coli, troppi batteri nella Riviera Romagnola: vietato nuotare in 28 tratti di costa -