Tebas | «Cristiano Ronaldo? Mi piacerebbe tornasse»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente della Liga,, commenta il possibile arrivo all’Atletico Madrid di: «Mi, presidente della Liga, ha commentato le voci di mercato che vorrebberonel mirino dell’Atletico Madrid. Le parole riprese da Tuttosport sul futuro del fuoriclasse portoghese.IN LIGA – «Mirivederlo nel nostro campionato, non so se è un’operazione fattibile per i Colchoneros, ma per far spazio a un giocatore del livello di CR7 bisognerebbe cedere qualcuno». L'articolo proviene da Calcio News 24.