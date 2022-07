Nonostante continuino ad aumentare gli abbonati, Spotify sta perdendo soldi (Di giovedì 28 luglio 2022) Soprattutto per produrre nuovi contenuti e acquisire altre aziende per convincere gli abbonati a continuare a pagare e gli altri iscritti ad abbonarsi.... Leggi su dday (Di giovedì 28 luglio 2022) Soprattutto per produrre nuovi contenuti e acquisire altre aziende per convincere glia continuare a pagare e gli altri iscritti ad abbonarsi....

Digital_Day : Soprattutto per produrre nuovi contenuti e acquisire altre aziende per convincere gli abbonati a continuare a pagar… - leomauriello : Un cosa divertente di questa campagna elettorale (ma anche tragica), è che nonostante nessuno voti più a sinistra,… - valebertuu : @Er_Libanese7 Non mi capacito nonostante( mi continuino a dire che qualcuno deve andare via dal Barça)come lo stian… - furgeTX : @_Alemarinelli_ @russ_mario1 Sisi ripete sempre le stesse cose, se non lo mollano è perché il Brugge lo vuole vende… - leonixyz : @lucasofri É piú o meno quello che fanno giornalmente Calenda e Italia Viva con i Cinquestelle. Cercando di guadagn… -