Napoli, il West Ham su Zielinski: atteso un rilancio degli Hammers (Di giovedì 28 luglio 2022) Il West Ham , squadra di Premier League , sta pensando ad ingaggiare Piotr Zielinski dal Napoli dopo aver concluso l'acquisto di Gianluca Scamacca dal Sassuolo . Come spiega la Gazzetta dello Sport , l'offerta degli Hammers sarebbe di 35 milioni di euro per il cartellino, e 5 di ingaggio al giocatore, che però non giocherebbe la Champions League. Al momento dunque la ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 28 luglio 2022) IlHam , squadra di Premier League , sta pensando ad ingaggiare Piotrdaldopo aver concluso l'acquisto di Gianluca Scamacca dal Sassuolo . Come spiega la Gazzetta dello Sport , l'offertasarebbe di 35 milioni di euro per il cartellino, e 5 di ingaggio al giocatore, che però non giocherebbe la Champions League. Al momento dunque la ...

NCN_it : Da Milano – Prima offerta ufficiale del #WestHam per #Zielinski: ecco le cifre - infoitsport : Zielinski-West Ham, pronta nuova offerta al Napoli e a Piotr - infoitsport : Calciomercato Napoli, West Ham all'assalto di Zielinski - infoitsport : Napoli, il West Ham fa sul serio per Zielinski - infoitsport : Il West Ham non molla per Zielinski e il Napoli sonda la pista Lo Celso -