Kim Min-Jae si racconta: "Da piccolo facevo l'attaccante. La Cina mi ha aiutato a diventare chi sono ora". Kim Min-jae, nuovo difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al canale YouTube coreano GOALE. Tra i temi affrontati, gli inizi della sua carriera di calciatore e il trasferimento in Europa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Quando ero alle elementari, ho frequentato tre scuole diverse. Mi sono trasferito da Duryong alla scuola elementare di Tongyeong per giocare a calcio. La squadra di calcio qui non era una squadra di calcio ufficiale. Così mi sono trasferito di nuovo alla Gaya Elementary School". "Quando ero alle elementari non ero un difensore, ero un attaccante. Ma è stato molto difficile sfondare e alle medie mi sono divertito a "rubare" i palloni, quindi ho cambiato la mia posizione in difensore centrale". "Quando ho cambiato posizione e sono arrivato al liceo, gli allenatori ...

