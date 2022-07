I salernitani dovranno pagare 2 milioni di euro in più di tasse

(Di giovedì 28 luglio 2022) di Alfonso Malangone * Gentile Direttore, i Consiglieri di maggioranza hanno votato, ieri (martedì per chi legge ndr), il Bilancio di Previsione e i regolamenti dei diversi tributi cheassicurare l’incremento delle Entrate per almeno 15di. In precedenza, con delibera n. 259 del 21 Luglio, la Giunta aveva modificato la tabella del Servizio Mensa per rimuovere un motivo di contrasto interno relativamente ad una voce davvero significativa per le famiglie più giovani e più deboli. Così, le nuove tariffe partono ora da una quota una-tantum di € 5,00, per Isee fino a 6.000, e crescono fino a € 5,95 a pasto, oltre Isee di 24.000. Sono stati confermati, invece, tutti gli aumenti degli altri Servizi a Domanda. L’Assessora al Bilancio, dottoressa Adinolfi, ha osservato che: “vogliamo evitare la ...

Salernonotizie.it

Al via la nuova raccolta differenziata a Salerno. Già da ieri sera ihanno dovuto adeguarsi alle nuove regole. Questa mattina, gli operatori di Salerno ... Zona Ovest e Giovi...Sono rinforzati tutti i quartieri, entro tre mesiaprire i nuovi studi. Come detto c'è il ... Con 217 medici in meno, circa 260milarischiano di rimanere senza dottore con un buco ... Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola giovedì 28 luglio Dopo l'amichevole pareggiata contro il Galatasaray, il difensore della Salernitana Federico Fazio ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo fatto una grande prestazione, peccato per questi infortuni c ...Sono cinque gli elementi della rosa di Inzaghi che la dirigenza nerazzurra deve piazzare entro la fine del mercato. Si tratta di Sanchez, Pinamonti, Lazaro, Salcedo e Agoume. Oltre ai ...