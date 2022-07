Gta 6 avrà una protagonista femminile (Di giovedì 28 luglio 2022) Ma l'uscita del nuovo attesissimo capitolo della saga di Grand Theft Auto si fa ancora attendere, forse debutterà nella primavera 2024 Leggi su wired (Di giovedì 28 luglio 2022) Ma l'uscita del nuovo attesissimo capitolo della saga di Grand Theft Auto si fa ancora attendere, forse debutterà nella primavera 2024

