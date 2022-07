F1, GP Ungheria: orari e come vedere la diretta TV e streaming (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Mondiale di F1 prosegue incessante la sua corsa con gli appuntamenti della stagione 2022: infatti, dopo la scorsa tappa che si è disputata in Francia e che ha visto trionfare Max Verstappen (su Red Bull), seguito sul podio dal duo Mercedes Lewis Hamilton e George Russell, il Circus è pronto a tornare in pista e ad entusiasmare gli appassionati e tifosi di questo straordinario e adrenalinico sport. Il prossimo appuntamento è in programma dal 29 al 31 luglio sul circuito dell’Hungarorirg, dove andrà in scena l’attesissimo Gran Premio d’Ungheria 2022. Scopriamo insieme dove quali sono i dettagli della prossima tappa e dove vedere la diretta TV e streaming. Partiamo subito col dare alcune informazioni inerenti al tracciato automobilistico ungherese costruito a Mogyoród per ospitare il Gran Premio di Formula 1 a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Mondiale di F1 prosegue incessante la sua corsa con gli appuntamenti della stagione 2022: infatti, dopo la scorsa tappa che si è disputata in Francia e che ha visto trionfare Max Verstappen (su Red Bull), seguito sul podio dal duo Mercedes Lewis Hamilton e George Russell, il Circus è pronto a tornare in pista e ad entusiasmare gli appassionati e tifosi di questo straordinario e adrenalinico sport. Il prossimo appuntamento è in programma dal 29 al 31 luglio sul circuito dell’Hungarorirg, dove andrà in scena l’attesissimo Gran Premio d’2022. Scopriamo insieme dove quali sono i dettagli della prossima tappa e dovelaTV e. Partiamo subito col dare alcune informazioni inerenti al tracciato automobilistico ungherese costruito a Mogyoród per ospitare il Gran Premio di Formula 1 a ...

ParliamoDiNews : Formula 1, Gp Ungheria: orari e come seguirlo in TV | MondoTV 24 #Formula1 #gpungheria #28luglio - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Ungheria in tv: Si torna in pista per il tredicesimo appuntamento della st… - roronacci : F1 Ungheria, gli orari e la diretta tv su SKY e la differita su TV8 - La Gazzetta dello Sport… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: F1 Ungheria, gli orari e la diretta tv su SKY e la differita su TV8 - coldrexf7 : RT @SkySportF1: ?? Siete pronti per l'#HungarianGP ? ???? ??? Si parte oggi con la conferenza stampa piloti LIVE sulla nostra pagina Facebook (… -