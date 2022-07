“Di nuovo in ospedale”. Fedez, il controllo dopo l’intervento per il tumore: come sta (Di giovedì 28 luglio 2022) Un anno particolarmente intenso quello trascorso fino ad ora da Chiara Ferragni, Fedez e la loro grande quanto famosa famiglia, cominciato in un fiume di lacrime dopo la devastante scoperta. Federico Lucia, questo il nome dietro a quello d’arte, ha sconfitto un tumore che insieme ad altri è considerato il peggiore. Quello al pancreas. Un incubo affrontato insieme con coraggio. La più grande paura per Fedez era solo quella di lasciare la moglie Chiara Ferragni, ma soprattutto i loro due figli Leone (2018) e Vittoria (2021), ancora così piccoli e bisognosi di attenzioni e ricordi collegati al loro presente ed attento papà. La lunga e delicata operazione chirurgica è stata vincente. Ma da quel momento in poi la vita dell’artista è cambiata per sempre. Il tumore è sempre in ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 28 luglio 2022) Un anno particolarmente intenso quello trascorso fino ad ora da Chiara Ferragni,e la loro grande quanto famosa famiglia, cominciato in un fiume di lacrimela devastante scoperta. Federico Lucia, questo il nome dietro a quello d’arte, ha sconfitto unche insieme ad altri è considerato il peggiore. Quello al pancreas. Un incubo affrontato insieme con coraggio. La più grande paura perera solo quella di lasciare la moglie Chiara Ferragni, ma soprattutto i loro due figli Leone (2018) e Vittoria (2021), ancora così piccoli e bisognosi di attenzioni e ricordi collegati al loro presente ed attento papà. La lunga e delicata operazione chirurgica è stata vincente. Ma da quel momento in poi la vita dell’artista è cambiata per sempre. Ilè sempre in ...

PDPiemonte : ?LA CORTE DEI CONTI BOCCIA IL PIEMONTE E DÀ RAGIONE ALLE NOSTRE CRITICHE: CONTRATTI PRECARI, RITARDI NEGLI INTERVEN… - Legambiente : RT @tartaloveit: ?? Tartarughe, nuovo ospedale di Legambiente. Liberata Life, testuggine con il satellitare L'articolo del @qnazionale h… - menadelgiudice1 : Ospedale di Pozzuoli, inaugurato il nuovo edificio per la centrale del 118 - Sud Notizie! Ma nello stesso OSPEDALE… - lextraweb : Tarquinia, SI sul nuovo parcheggio in programma all'ospedale: 'Della serie: prima la notizia buona o quella cattiva… - leoespo21 : @ProfMBassetti A Matté, non so da te, ma qui appena metti mezzo piede in ospedale ti tamponano, senza eccezioni. E… -