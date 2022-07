Board-beach-games | i giochi che impazzano in spiaggia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022)– Quando ida tavolo diventanoda… ombrellone. Materiali waterproof e a prova di vento, dimensioni contenute per infilarli in valigia o in borsa assieme alla crema solare, ottimo rapporto qualità-prezzo, e soprattutto la possibilità di giocare all’infinito anche in gruppi numerosi per divertirsi sotto l’ombrellone in maniera creativa a qualunque età. È la novità dei, idi società che arrivano in versione estiva per diventare dei perfetti compagni di divertimento nelle giornate che si passeranno al mare o in piscina in compagnia degli amici o della famiglia. Dobble – PHC: AsmodeeSi comincia da quello che è diventato il classico dei classici dei party, ...