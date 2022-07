Better Call Saul 6: Bryan Cranston e Aaron Paul appariranno nella puntata intitolata Breaking Bad (Di giovedì 28 luglio 2022) AMC ha annunciato che sarà Breaking Bad il titolo della puntata di Better Call Saul 6 in cui appariranno Bryan Cranston e Aaron Paul. Dopo molta attesa, Bryan Cranston e Aaron Paul appariranno nella serie Better Call Saul e l'episodio si intitola Breaking Bad. I fan dovranno attendere pochi giorni, visto che si tratta della prossima puntata in arrivo, in Italia, su Netflix. Per ora non sono stati rivelati molti dettagli riguardanti l'episodio della stagione finale di Better Call Saul ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 luglio 2022) AMC ha annunciato che saràBad il titolo delladi6 in cui. Dopo molta attesa,seriee l'episodio si intitolaBad. I fan dovranno attendere pochi giorni, visto che si tratta della prossimain arrivo, in Italia, su Netflix. Per ora non sono stati rivelati molti dettagli riguardanti l'episodio della stagione finale di...

