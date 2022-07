Barbara d' Urso torna in tv | la data ufficiale | quando inizia Pomeriggio 5

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 28 luglio 2022) Settembre è alle porte e anche i programmi più noti del palinsesto televisivo si apprestano are dopo la consueta pausa estiva. Tra i primi show a riprendersi il posto c'èCinque. La 15esima stagione dell'infotainment condotto dad', in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì su Canale 5, andrà in onda lunedì 5 settembre. Mediaset ha deciso di anticipare l'avvio della trasmissione in vista dell'election day previsto per domenica 25 settembre. Come è noto,5 ha subito un progressivo ridimensionamento sia di durata che di contenuti. Esattamente come lo scorso anno, la d'andrà in onda dalle 17.35 fino alle 18.45.d'con5: Federica Panicucci ...