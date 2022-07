'Anche io mi chiamo Giorgia ma non rompo i c...' Botta e risposta tra la cantante e la Meloni (Di giovedì 28 luglio 2022) Botta e risposta via social tra la cantante Giorgia e la leader di FdI, Giorgia Meloni . Ad "attaccare" è la nota artista e vincitrice di Sanremo, che su una storia postata su Instagram ha scritto: " ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 28 luglio 2022)via social tra lae la leader di FdI,. Ad "attaccare" è la nota artista e vincitrice di Sanremo, che su una storia postata su Instagram ha scritto: " ...

OryDf : @AntonioVeceri chi ha idee politche come letta accusa l'altro e poi viene smetito da gabrielli io la chiamo figura… - infoitcultura : Giorgia contro Giorgia, lo scontro al vetriolo tra la cantante e Meloni: “Anche io mi chiamo così ma non rompo i c…” - gervasoni1968 : Il Pd sta chiamando in campo nani e ballerine che non aveva mai usato in passato. È terrorizzato “Anche io mi chia… - MarinoGio : @ChiodiDonatella Ma infatti continuano a chiamarli 'sinistra', io li chiamo da sempre con il loro vero nome: comuni… - RenatoMaiaron : 'Anche io mi chiamo Giorgia ma non rompo i c...'. Botta e risposta tra la cantante e la leader FdI - la Repubblica -