“Un centro che sbanda a destra. Il Pd non ha più nulla di sinistra” (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Il partito di Letta sta tradendo sia gli ideali di sinistra, intendo quella solidale e socialmente impegnata, che quelli dell’europeismo che a parole dicono di sostenere” visto che “stando al documento fondativo di Spinelli, l’Unione europea si poggia su due pilastri: l’anti militarismo e l’anti nazionalismo. Esattamente l’opposto di quanto fin qui fatto dal Pd”. Questo il giudizio netto del professore Marco De Angelis, docente di filosofia all’università di Lüneburg, sulla trasformazione in atto nel Pd. Durante la direzione nazionale del Pd, Enrico Letta ha messo la pietra tombale sull’alleanza progressista con il Movimento 5 Stelle. Come giudica la scelta del segretario dem di rompere con gli alleati con cui alle ultime amministrative è stato possibile ribaltare i sondaggi e sbaragliare la corazzata di centrodestra? “Guardi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Il partito di Letta sta tradendo sia gli ideali di, intendo quella solidale e socialmente impegnata, che quelli dell’europeismo che a parole dicono di sostenere” visto che “stando al documento fondativo di Spinelli, l’Unione europea si poggia su due pilastri: l’anti militarismo e l’anti nazionalismo. Esattamente l’opposto di quanto fin qui fatto dal Pd”. Questo il giudizio netto del professore Marco De Angelis, docente di filosofia all’università di Lüneburg, sulla trasformazione in atto nel Pd. Durante la direzione nazionale del Pd, Enrico Letta ha messo la pietra tombale sull’alleanza progressista con il Movimento 5 Stelle. Come giudica la scelta del segretario dem di rompere con gli alleati con cui alle ultime amministrative è stato possibile ribaltare i sondaggi e sbaragliare la corazzata di? “Guardi ...

