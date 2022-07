Simona Branchetti fa una confessione intimissima: "È stato proprio lui a salvarmi" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Simona Branchetti è al timone di Morning News il talk che va in onda sulla rete ammiraglia della Mediaset in estate. La conduttrice ha voluto confessare qualcosa di molto intimo questa mattina, un argomento molto delicato che ha emozionato moltissimo tutti i telespettatori. Morning News va in onda dalle 8:40 alle 10:50 è un format che mette insieme il talk show e il rotocalco e sostituisce per la stagione estiva mattino Cinque. Ancora una volta come conduttrice i vertici della Mediaset hanno scelto Simona Branchetti che l' anno scorso ha dato prova di essere una perfetta padrona di casa che riesce a gestire perfettamente anche situazioni un po' particolari. Se ricordate bene, l'anno scorso per via di un'intervista contesa ci fu una brutta discussione tra la Branchetti e il suo rivale televisivo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 27 luglio 2022)è al timone di Morning News il talk che va in onda sulla rete ammiraglia della Mediaset in estate. La conduttrice ha voluto confessare qualcosa di molto intimo questa mattina, un argomento molto delicato che ha emozionato moltissimo tutti i telespettatori. Morning News va in onda dalle 8:40 alle 10:50 è un format che mette insieme il talk show e il rotocalco e sostituisce per la stagione estiva mattino Cinque. Ancora una volta come conduttrice i vertici della Mediaset hanno sceltoche l' anno scorso ha dato prova di essere una perfetta padrona di casa che riesce a gestire perfettamente anche situazioni un po' particolari. Se ricordate bene, l'anno scorso per via di un'intervista contesa ci fu una brutta discussione tra lae il suo rivale televisivo ...

ilgiornale : La conduttrice Simona Branchetti stava facendo alcune domande a un ospite sul tema delle truffe agli anziani, ma è… - infoitcultura : Morning News, Simona Branchetti in imbarazzo: 'Oddio, lasciamoli dove stanno...' - infoitcultura : Morning News, imbarazzo in diretta per Simona Branchetti - zazoomblog : “Morning News” Simona Branchetti caos in diretta: inviato e pubblico sconvolti - #“Morning #News” #Simona… - zazoomblog : Oddio lasciamoli dove stanno.... Simona Branchetti in imbarazzo caos su Canale 5 - #Oddio #lasciamoli #stanno.… -