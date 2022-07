“Scrivete su di me ma su mio figlio no, non ve lo permetto”: gli haters fanno infuriare Ida Platano. Ecco cosa hanno scritto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pioggia di critiche su Ida Platano. Gli haters l’hanno accusata di non essere una buona madre. I motivi? Suo figlio avrebbe i capelli troppo lunghi e siederebbe scomposto a tavola. La dama di Uomini e Donne non ha digerito la situazione e ha replicato, furiosa, a chi ha voluto impartirle ‘lezioni di educazione’. “Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, Scrivete su di me ma su mio figlio no, non ve lo permetto – ha esordito stizzita – ‘Tagliategli i capelli’ mi può scivolare addosso, ma il fatto di educarlo, farlo sedere composto, che non sa mangiare a tavola, ma io vi vengo a dire come crescere i vostri figli? Secondo me doveste educarvi voi a dire le cose”. La Platano, celebre volto del talk show di Maria De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pioggia di critiche su Ida. Glil’accusata di non essere una buona madre. I motivi? Suoavrebbe i capelli troppo lunghi e siederebbe scomposto a tavola. La dama di Uomini e Donne non ha digerito la situazione e ha replicato, furiosa, a chi ha voluto impartirle ‘lezioni di educazione’. “Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su miosu di me ma su miono, non ve lo– ha esordito stizzita – ‘Tagliategli i capelli’ mi può scivolare addosso, ma il fatto di educarlo, farlo sedere composto, che non sa mangiare a tavola, ma io vi vengo a dire come crescere i vostri figli? Secondo me doveste educarvi voi a dire le cose”. La, celebre volto del talk show di Maria De ...

