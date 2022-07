Raccolta firme ad agosto, una trappola (non) democratica per i partiti emergenti. Ecco perché (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – La Raccolta firme in pieno agosto, indispensabile per presentarsi alle elezioni, è un grosso problema per i cosiddetti “piccoli partiti”, a volte in realtà forze emergenti che potrebbero dare del filo da torcere ai “grandi”. Prima di spiegare nel dettaglio perché siamo di fronte a una sorta di “trappola (non) democratica”, è però necessario un breve appunto sull’astensionismo. A proposito di astensionismo Considerato la principale spina nel fianco dell’attuale democrazia rappresentativa, l’astensionismo si sta rivelando un problema crescente nella gran parte delle nazioni europee, da anni alle prese con disincanto ideologico e disaffezione politica dei cittadini. Tutti i partiti, a parole, lo scongiurano durante le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – Lain pieno, indispensabile per presentarsi alle elezioni, è un grosso problema per i cosiddetti “piccoli”, a volte in realtà forzeche potrebbero dare del filo da torcere ai “grandi”. Prima di spiegare nel dettagliosiamo di fronte a una sorta di “(non)”, è però necessario un breve appunto sull’astensionismo. A proposito di astensionismo Considerato la principale spina nel fianco dell’attuale democrazia rappresentativa, l’astensionismo si sta rivelando un problema crescente nella gran parte delle nazioni europee, da anni alle prese con disincanto ideologico e disaffezione politica dei cittadini. Tutti i, a parole, lo scongiurano durante le ...

