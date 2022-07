(Di mercoledì 27 luglio 2022) Kiev, 27 lug. (Adnkronos) - "Stamattina i russi hanno colpito un albergo a Bakhmut, ci sono morti e feriti". Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione di Donetsk Pavlo Kyrylenko, aggiungendo che "sono in corso le operazione di salvataggio".

TV7Benevento : outlooou - -

L'outlook stabile, dice l'agenzia di rating, "riflette i rischi che un rallentamento o un rovesciamento delle riforme" potrebbero avere per ...Azioni UniCredit in rally: il titolo guadagna oltre il 6% in apertura a Milano. La banca ha pubblicato i conti del secondo trimestre 2022, evidenziando una performance molto soddisfacente.