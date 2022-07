Napoli | ufficiale l’ingaggio di Kim | i dettagli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoKim Min-Jae ha firmato il contratto che lo lega alper le prossime tre stagioni. Il difensore è il quarto acquisto del mercato estivo azzurro dopo gli arrivi di Mathias Olivera, Khvicha Kvaratskhelia e Leo Ostigard. L'ex Fenerbache ha completato tutte le formalità del caso nel ritiro di Castel Di Sangro. Ilper averlo ha pagato ai turchi la clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Nel contratto siglato con i partenopei di 45 milioni valida solo per l'estero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.