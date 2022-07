Juve - Barca 2 - 2 | show di Kean | bene Bremer che esce con una smorfia - Partite

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il primo test serio è superato. Lantus, senza Vlahovic, rimasto ancora in panchina per tutta la partita, pareggia 2 - 2 col Barcellona nella seconda gara della tournèe in Usa. Il protagonista è ...

juventusfc : Buongiorno Los Angeles ?? Siamo live per parlare della partita contro il Barça ????: - JGuy104 : @DonatoLettieri8 @Gianfranco_juve @juanitosaltato Si ma comunque delle squadre da te citate sappiamo da dove viene… - RiaRichardson7 : RT @rendy_vital: Mi-temps : Barça 2 - 1 Juve. #Foot #Amikal #BarcaJuve - mitatosix : 12) barca 2-2 juve - PaganoPagano5 : @lucacerchione Ti dirò. La prova di Ostigard a me è piaciuta assai. È chiaro che l'errore sarà stigmatizzato da… -

La doccia fredda per laarriva al 33, proprio dopo il cooling break: Dembelè si esibisce in una bella giocata personale sul lato destro dell'area bianconera, fa partire una conclusione potente ...Commenta per primo Il presidente del Barcellona, Laporta balla per le strade di Las Vegas alla vigilia dell'amichevole con la Juventus.Con la casella di un altro attaccante ancora da riempire, arriva il via libera per un vecchio obiettivo della Juve: Allegri può esultare ...Juve-Barça, Allegri 'contento ma fare più attenzione'. vedi letture. (ANSA) - ROMA, 27 LUG - 'Abbiamo fatto un buon allenamento, sono contento del lavoro che stiamo facendo e di come procede la prepar ...