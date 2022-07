Il Covid colpisce la Micronesia, duemila casi in primo focolaio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il piccolo Stato della Micronesia, nel Pacifico, ha perso lo status di uno dei pochi Paesi esenti dal Covid, dopo la conferma del primo focolaio a seguito di alcuni casi segnalati la scorsa settimana. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il piccolo Stato della, nel Pacifico, ha perso lo status di uno dei pochi Paesi esenti dal, dopo la conferma dela seguito di alcunisegnalati la scorsa settimana. ...

