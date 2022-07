Frutta, non tutta va in frigo | Attenzione: questa toglila immediatamente (Di mercoledì 27 luglio 2022) D’estate conservare la Frutta e la verdura è più difficile a causa delle temperature alte. Gli errori, però, sono dietro l’angolo Frutta (Pexels)La conservazione della Frutta e della verdura, durante i caldi mesi estivi, è sempre problematica. Tenerla fuori frigo è assolutamente difficile poiché la maturazione avviene più in fretta: avremo quindi tanta Frutta pronta tutta insieme e il rischio è che qualcosa vada buttato. Per questo motivo, d’estate si tende a tenere tutto in frigorifero. Il freddo ne permette una più lunga conservazione ma, in alcuni casi, è assolutamente nocivo: se avete in frigo questi tipi di frutti, toglieteli immediatamente. Frutta: quale va fuori ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 27 luglio 2022) D’estate conservare lae la verdura è più difficile a causa delle temperature alte. Gli errori, però, sono dietro l’angolo(Pexels)La conservazione dellae della verdura, durante i caldi mesi estivi, è sempre problematica. Tenerla fuoriè assolutamente difficile poiché la maturazione avviene più in fretta: avremo quindi tantaprontainsieme e il rischio è che qualcosa vada buttato. Per questo motivo, d’estate si tende a tenere tutto inrifero. Il freddo ne permette una più lunga conservazione ma, in alcuni casi, è assolutamente nocivo: se avete inquesti tipi di frutti, toglieteli: quale va fuori ...

