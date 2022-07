Barcellona, così Messi può tornare davvero (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Barcellona sogna il ritorno di Leo Messi, ma per davvero. Il primo a crederci è il presidente del club Joan Laporta, che nel 2023... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilsogna il ritorno di Leo, ma per. Il primo a crederci è il presidente del club Joan Laporta, che nel 2023...

sportli26181512 : Barcellona, così Messi può tornare davvero: Il Barcellona sogna il ritorno di Leo Messi, ma per davvero. Il primo a… - StefaniaStefyss : RT @jackcalvarosie: ??RIFLESSIONI IN ATTO?? Siete così sicuri che piuttosto di cercare un vice #Vlahovic con questo #Kean visto contro il #B… - uomo_ragno : @tomasonidiego Leggevo online che, tra l'altro, anche chi si è già tagliato l'ingaggio (es. Piqué) avrebbe comunque… - crocierepiu : Partire in #crociera non è mai stato così conveniente! Approfitta della straordinaria offerta #Cunard e salpa con l… - Sport_Fair : #Sainz messo a dura prova Gli chiedono di firmare la maglia del #Barcellona Lui risponde così -