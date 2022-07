Ascolti Tv 26 luglio 2022, il talk Filorosso su Rai3 fa il 5,8% di share (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 237.000 (1,5%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.341.000 (28,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.686.000 (15%). Su Rai3 le edizioni del Tgr ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 237.000 (1,5%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.341.000 (28,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.686.000 (15%). Sule edizioni del Tgr ...

robertalombardi : Queste le 9 proposte del @Mov5Stelle per le quali oggi saremmo disposti a votare la fiducia al #Governo. #Draghi ci… - il_Case : Ascolti TV | Martedì 26 Luglio 2022· Innamorarsi a Bora Bora (14.4%) meglio di Un Boss in Salotto (12.5%). Bene Bat… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 26 luglio 2022: In Onda in crescita, Battiti Live stabile - radioromait : Ascolti Tv di ieri 26 Luglio 2022: Access Prime Time e Preserale - SerieTvserie : Ascolti tv martedì 26 luglio 2022: vince Rai 1 con 2 mln, seguita da Canale 5 e da Battiti Live a 1,3 -