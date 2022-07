Uomini e Donne | la coppia scoppia | separati in casa

Leggi su direttanews

(Di martedì 26 luglio 2022) Arrivano le tristi indiscrezioni su unadi: vivono dain, qual è la verità?studioÈ il periodo delle crisi diper. Il programma che lancia innamoramenti e fidanzamenti ogni anno sta fallendo la missione. Anche una delle coppie più solide, a quanto pare, confermerebbe la crisi. Al momento si tratta solamente di indiscrezioni, ma considerando il fatto che è già successo in passato, non sarebbe una vera e propria novità. Se non avete ancora capito di chi stiamo parlando, la crisi ha colpito Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta. I due sono stati per anni il simbolo dell’amore vero che una volta incontrati nel programma non si sono più lasciati decidendo ...