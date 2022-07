Tanto spavento, ma nessun danno L'Amiata si è salvata dalle fiamme - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 26 luglio 2022) L'incendio di Cinigiano ha causato ingenti danni ma non è arrivato alla montagna Le fiamme del vasto incendio sviluppatosi a Cinigiano non hanno lambito la pur vicina montagna amiatina. Le conseguenze ... Leggi su lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) L'incendio di Cinigiano ha causato ingenti danni ma non è arrivato alla montagna Ledel vasto incendio sviluppatosi a Cinigiano non hanno lambito la pur vicina montagna amiatina. Le conseguenze ...

Nazione_Siena : Tanto spavento, ma nessun danno L’Amiata si è salvata dalle fiamme - News24Toscana : LIVORNO - Fortunatamente solo qualche frattura e tanto spavento per quattro giovani ragazzi che ieri, domenica 25… - uolller : Più del giaguarotto che tanto spaventò Crimi. - ciamozsgerlo : RT @marianna_corona: Ogni tanto mi spavento del vuoto quando non sento. Ho arrampicato per questo. #22luglio - im_cami4 : @Amyrmia Da quando ho perso le persone piu' importanti, non sono stata piu' io Mi sono fatta tanto di quel male (an… -