Roma, auto in fiamme sulla tangenziale Est manda in tilt il traffico: oltre 6km di coda (Di martedì 26 luglio 2022) Un'auto in fiamme sulla tangenziale est ha mandato letteralmente in tilt la circolazione da stamattina. Il rogo, scoppiato per cause in fase di accertamento poco prima delle 7.00, ha avvolto il veicolo che si trovava all'altezza dello Scalo San Lorenzo in direzione San Giovanni. E "l'ora di punta" ha fatto il resto. Risultato? oltre 6 chilometri di coda e ripercussioni in tutta l'area. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina #Roma #traffico – A24 Tratto Urbano Code tra GRA e tangenziale Est > tangenziale Est per #veicoloinfiamme sulla tangenziale altezza Scalo San Lorenzo > S. Giovanni#Luceverde #Lazio — Luceverde ...

