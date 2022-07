Montella | «Kim mi ha impressionato | è concentrato e veloce Osimhen? Può diventare tra i primi al mondo»

(Di martedì 26 luglio 2022) Mercoledì il Napoli affronterà in amichevole l’Adana Demirspor di Vincenzo. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista della partita. “Spalletti ormai è un grande allenatore di caratura internazionale. Con il Napoli la differenza è ampia, ma ci teniamo a fare bella figura”. Nel campionato turcoha avuto modo di conoscere Kim, il nuovo acquisto del Napoli, che giocava nel Fenerbahce. “Mi ha fatto un’impressione positiva, è molto attento,, non disdegna nemmeno di giocare la palla al piede”. Quale giocatore di Spalletti si porterebbe volentieri in Turchia? “, mi piace tantissimo: è devastante, può arrivare tra ial”. L'articolo ilNapolista.

