Magnesio e potassio | una marcia in più per l’estate

(Di martedì 26 luglio 2022) Con le temperature torride di questa estate 2022 che non accennano a diminuire è facile sentirsi stanchi e spossati. A venirci incontro sono il. La carenza di questi due importanti minerali causa infatti un senso prolungato di affaticamento.: il binomio vincente Entrambi gli elementi sono direttamente coinvolti nella regolazione del processo di contrazione muscolare e della contrattilità cardiaca. Nel casi di grave carenza di, infatti, si possono riscontrare persino aritmie cardiache. Il, inoltre, è coinvolto in primis nel processo di trasferimento dell’ATP, la molecola dell’energia usata dai muscoli, svolgendo un’azione calmante e rilassante. Il, invece, regola la pressione ...

Dal punto di vista dei micronutrienti, invece, hanno buone quantità di vitamine (in particolare vitamina C e alcune vitamine del gruppo B), sali minerali (, fosforo) e composti ...Contengono 562 kcal e sono ricchi di(in particolar modo), fosforo, calcio,e vitamine del gruppo B, A, K. Ecco i benefici e le proprietà dei pistacchi e quante calorie contengono ...