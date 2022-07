Lecce, Colombo: “Ci tenevo a un palcoscenico del genere. Inter? Spero di far contenti i milanisti” (Di martedì 26 luglio 2022) “Non pensavo di restare al Milan, volevo la possibilità di giocarmi le mie carte e dimostrare chi sono. Speravo in una chiamata dalla Serie A, ci tenevo a misurarmi in un palcoscenico del genere, e farlo qui al Lecce è bellissimo: è un’occasione che non voglio sprecare”. Lorenzo Colombo è carico in vista dell’inizio della nuova stagione in cui vestirà la maglia dei salentini, e nella conferenza stampa di presentazione ha ribadito la voglia di dimostrare di essere in grado di poter giocare nel massimo campionato italiano. A proposito di campionato, la prima giornata vedrà i salentini affrontare l’Inter, e Colombo, di proprietà del Milan, ammette: “Per me è quasi un derby, è una partita fondamentale per iniziare il nostro cammino. Spero di far ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) “Non pensavo di restare al Milan, volevo la possibilità di giocarmi le mie carte e dimostrare chi sono. Speravo in una chiamata dalla Serie A, cia misurarmi in undel, e farlo qui alè bellissimo: è un’occasione che non voglio sprecare”. Lorenzoè carico in vista dell’inizio della nuova stagione in cui vestirà la maglia dei salentini, e nella conferenza stampa di presentazione ha ribadito la voglia di dimostrare di essere in grado di poter giocare nel massimo campionato italiano. A proposito di campionato, la prima giornata vedrà i salentini affrontare l’, e, di proprietà del Milan, ammette: “Per me è quasi un derby, è una partita fondamentale per iniziare il nostro cammino.di far ...

